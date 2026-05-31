In fuga dai carabinieri, 16enne muore a Foggia

La folle corsa in auto di 5 minorenni che per eludere un posto di blocco si schiantano durante l'inseguimento. Arrestati due giovani a Ostia che non si sono fermati all'alt della polizia e nella fuga hanno travolto due ragazzine.
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