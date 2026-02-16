ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

In Francia si sperimenta l'IA nei supermercati contro i furti

Roma, 16 feb. (askanews) - In Francia diversi supermercati stanno sperimentando l'uso dell'intelligenza artificiale per tracciare i furti.

Grazie a telecamere potenziate e all'algoritmo, vengono rilevati comportamenti "sospetti" dei clienti in tempo reale: poi si invia un breve video di allerta al direttore del negozio che può intervenire immediatamente.

"Quando si nasconde qualcosa tutti sono in allerta, tutti guardano le telecamere - racconta Nelson Lopes, direttore di un supermercato vicino a Parigi - invece di aspettare che la persona finisca di rubare, andiamo da lei e gli diciamo: 'Rimetti a posto ciò che hai preso', in modo carino e ordinato. È davvero utile: ne riceviamo tantissimi di questi video di alert".

Diversi commercianti hanno lamentato migliaia di euro persi ogni anno per i piccoli furti. Ma da quando si sono dotati di telecamere con software di analisi comportamentale - dicono - le perdite si sono almeno dimezzate.

Una pratica ancora non autorizzata ma che si sta considerando di regolamentare. Non tutti i clienti apprezzano però: tanti lamentano la mancanza di indicazione all'ingresso degli store di telecamere "potenziate" dall'IA.

"Preferirei essere informata - spiega una cliente - penso che sia giusto che il negozio faccia sapere alla gente non solo che può essere filmata, anche monitorata dall'intelligenza artificiale. Dopodiché, o lo si accetta o no, è giusto. È una misura di sicurezza, immagino, per il proprietario. Se è limitata, l'uso è limitato, e non si condivide, ecc. Dopotutto è come una macchina fotografica".

