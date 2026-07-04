In Francia il drone per salvare chi sta annegando

Milano, 3 lug. (askanews) - Un drone per salvare chi sta annegando. Per risparmiare minuti preziosi, i vigili del fuoco del dipartimento del Rodano, in Francia, stanno testando un drone autonomo in grado, grazie all'intelligenza artificiale di bordo, di tracciare una persona alla deriva nel fiume, fornendo ai soccorritori una posizione precisa per l'intervento. Il drone decolla dalla caserma dei vigili del fuoco nel 3° arrondissement di Lione e vola autonomamente verso il luogo della segnalazione di annegamento.

"C'è un sistema di intelligenza artificiale che, tramite un localizzatore, individua e rileva, durante il volo, la persona caduta in acqua - spiega il comandante Christophe Guillot - A quel punto, l'operatore CODIS conferma la presenza del bersaglio. Una volta riconosciuto il bersaglio, il drone lo segue e lo traccia autonomamente, inviando immagini in tempo reale della sua posizione, coordinate GPS e filmati video".