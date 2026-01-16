ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

In Cisgiordania soldati isrealiani uccidono un 14enne palestinese

Al-Mughayyir, 16 gen. (askanews) - Nelle immagini l'ultimo saluto a un quattordicenne palestinese nel villaggio di Al-Mughayyir, in Cisgiordania occupata, ucciso dalle forze israeliane, secondo il ministero della Salute palestinese. L'esercito israeliano ha dichiarato che i soldati sono intervenuti dopo un lancio di pietre.

Secondo l'agenzia di stampa Wafa, che cita fonti locali, Mohammed Saad Na'san è stato colpito alla schiena e al petto durante gli scontri scoppiati quando i militari sono entrati nel villaggio.

"Fin da stamattina abbiamo trattenuto il respiro, aspettandoci che accadesse qualcosa di grosso, dato il gran numero di coloni e forze di occupazione che circondano il villaggio da tutte le direzioni", racconta Amin Abu Aliya, sindaco di al-Mughayyir.

"Hanno effettivamente preso d'assalto il villaggio mentre i fedeli se ne andavano dopo la preghiera del venerdì - sottolinea - sparpagliandosi per le strade mentre sparavano direttamente ai civili e lanciavano gas lacrimogeni e granate stordenti. Sono avanzati a piedi nel villaggio, a piedi, ferendo mortalmente Mohammed al-Nassan al cuore. È morto quasi all'istante".

ESTERI
30
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi