In Canada un enorme incendio sull'Isola di Vancouver, un altro in Quebec

Roma, 14 ago. (askanews) - Un enorme incendio sta devastando l'Isola di Vancouver, che si trova dirimpetto all'omonima grande città della costa pacifica del Canada mettendo in allarme i 20.000 abitanti di una piccola città sull'isola, Port Alberni. Le autorità hanno chiesto ai residenti di prepararsi all'evacuazione, a causa del gigantesco incendio a 12 chilometri di distanza, che ha già bruciato più di 1.500 ettari in circa 36 ore.

"Detesto vedere che succede questo e sembra che ora accada più spesso, con tutte queste estati torride che non abbiamo mai avuto prima. E credo che tutto questo sia dovuto al cambiamento climatico. Sapete, è davvero, davvero grave", spiega un residente di Port Alberni, Russ Widdess.

"In realtà sono stato fuori città fino a oggi e ieri sera ho seguito la cosa su Facebook, ed è incredibile quanto velocemente sia cresciuto, quindi oggi siamo venuti qui, per dare un'occhiata - dice un altro abitante, Ted Hagard - è pazzesco quanto è enorme".

All'altra estremità del Paese, sulla costa atlantica, alcune zone di Saint-Jean, città di 224.000 abitanti vicino a Montréal, sono state oggetto di ordini di evacuazione a causa di un incendio sempre più minaccioso.