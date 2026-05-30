In Campidoglio a Roma per un evento sull'Universo femminile

Roma, 30 mag. (askanews) - Si è svolto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, l'evento "L'Universo femminile: tra mito e diritto" del Polo Liceale romano "Alighieri-Caravillani": un importante momento dedicato alla riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea.

Apprezzata la presenza di Fiorello tra il pubblico, intervenuto per sostenere e incoraggiare i ragazzi del liceo - tra cui la figlia Angelica - sottolineando il valore dell'impegno culturale e creativo delle nuove generazioni. In riferimenti ai prossimi esami di maturità, Fiorello suggerisce: Non fatevi sopraffare dall'ansia e cantate dieci volte la canzone di Antonello Venditti .

L'iniziativa conferma l'impegno del Polo Liceale "AlighieriCaravillani" nella promozione di percorsi formativi capaci di coniugare approfondimento culturale, sensibilità sociale e partecipazione attiva, rafforzando il legame tra scuola, territorio e istituzioni in una cornice di grande prestigio simbolico come quella del Campidoglio.