ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2026

In Brasile ritrovate 8 opere di Matisse (con accanto una pistola)

San Paolo del Brasile, 14 ago. (askanews) - Nelle immagini diffuse dalla polizia brasiliana si vedono 8 opere del pittore francese Henri Matisse che erano state rubate alla Biblioteca Màrio de Andrade di San Paolo nel dicembre 2025. Le opere, il cui valore è stimato dalle autorità in circa 200.000 dollari (173.000 euro circa), sono esposte su un letto all'interno di un appartamento, accanto a una pistola, a Sao Bernardo do Campo, nei pressi di San Paolo, dove sono state ritrovate. Secondo la polizia, una persona coinvolta nel furto è stata arrestata.

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