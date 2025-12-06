In Belgio servizio militare volontario per i giovani dai 18 anni

Bruxelles, 6 dic. (askanews) - Vent'anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio, il Belgio introduce un servizio volontario per i giovani dai 18 ai 25 anni. Alcuni partecipano a una sessione informativa, organizzata dall'esercito a Bruxelles, per saperne di più sul servizio.

A Bassam, candidato al servizio militare viene chiesto se il suo impegno è motivato dalle tensioni geopolitiche con la Russia: "Sono venuto perché è la mia passione. Non necessariamente perché voglio combattere la Russia o cose del genere. Non sono affari miei", dice.

Diversamente la vede Theo, altro aspirante. "Mi motiva ancora di più sapere di avere persone da aiutare. Ci sono persone che hanno bisogno di noi. Non mi dispiacerebbe andare in guerra in questo momento e aiutare il mio Paese", aggiunge.

Mentre Gauthier, ammette che era da tempo che ci pensava: "Volevo fare il servizio militare da un po'. Ma prima non esisteva, e non esisteva da parecchio tempo. Alcuni amici me ne hanno parlato, hanno detto che era tornato. Ho pensato che sarebbe stato interessante venire e saperne di più. Mi piacerebbe farlo anch'io una volta finiti gli studi".

A partire dall'estate del 2026, 500 di loro trascorreranno un anno nelle forze armate dopo dieci settimane di addestramento militare. Dovranno poi scegliere se tornare o meno alla vita civile.