In Belgio scuolabus travolto da treno: 4 morti, fra loro 2 bambini

Milano, 26 mag. (askanews) - Nel nord del Belgio uno scuola bus è stato travolto da un treno mentre attraversava i binari: sono morti due bambini e due adulti, l'autista e un assistente, secondo quanto confermato dalla polizia belga. An Berger ne è la portavoce e racconta quello che al momento si sa della dinamica.

"Uno scuolabus proveniva da questa strada e si trovava in parallelo con la linea ferroviaria. L'autista ha cercato di attraversare i binari, che in quel momento erano chiusi. È successo alle 8:08. Un treno proveniente da Bruges si è scontrato con l'autobus"

A bordo c'erano in tutto sette bambini, fra loro ci sono due feriti gravi. Tutti illesi, invece, a bordo del treno.