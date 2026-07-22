In Austria la casa in cui è nato Hitler diventa una stazione di polizia

Braunau-am-Inn, 22 lug. (askanews) - La casa in cui è nato Adolf Hitler in Austria è diventata una stazione di polizia. Il commissariato è stato ufficialmente inaugurato a Braunau-am-Inn con lo scopo di interrompere il pellegrinaggio dei neonazisti e dopo decenni di dibattiti e polemiche su cosa farne dell'abitazione in cui ha vissuto il dittatore, leader della Germania nazista.

"Ciò dimostra che la città di Braunau sta affrontando la propria storia e si sta assumendo le proprie responsabilità; ritengo che l'inaugurazione della stazione di polizia odierna apporti chiarezza al dibattito e, forse, un po' di serenità agli abitanti di Braunau" ha detto alla cerimonia di inaugurazione Johannes Waidbacher, sindaco della cittadina.

Presente anche il ministro dell'Interno austriaco, Gerhard Karner."La lapide commemorativa situata davanti a questo edificio, realizzata con granito proveniente dall'ex campo di concentramento di Mauthausen, rimarrà al suo posto - ha spiegato - La sua iscrizione, che recita 'Mai più fascismo', vuole essere un monito duraturo per tutti coloro che entrano o passano davanti".

L'edificio è stato oggetto di una profonda ristrutturazione che ne ha cambiato non solo gli interni ma anche l'aspetto estetico esteriore.