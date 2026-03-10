ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2026

In Australia bloccato bus delle calciatrici iraniane senza asilo

Gold Coast (Queensland), 10 mar. (askanews) - La comunità iraniana in Australia ha bloccato la strada per provare a fermare l'autobus con a bordo le restanti giocatrici della nazionale femminile iraniana di calcio della Coppa d'Asia dirette in aeroporto, dopo che cinque calciatrici hanno chiesto e ottenuto asilo nel Paese. Lo scrive Afp.

Cinque giocatrici, tra cui la capitana Zahra Ghanbari, hanno chiesto protezione dopo essere state etichettate come "traditrici" in patria per essersi rifiutate di cantare l'inno nazionale, sfidando così la Repubblica islamica. Secondo Afp, le 5 donne sono fuggite dall'hotel della squadra sulla Gold Coast australiana durante la notte.

