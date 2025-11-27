ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

In "Attitudini: nessuna" il clown unico di Aldo, Giovanni e Giacomo

Roma, 27 nov. (askanews) - La regista Sophie Chiarello riunisce Aldo, Giovanni e Giacomo nel documentario "Attitudini: nessuna", nei cinema dal 4 dicembre. Un viaggio che parte dalla Milano periferica della loro infanzia e gioventù, dal lavoro in fabbrica, e poi passa per le scuole di mimo, i piccoli palcoscenici, il teatro comico, il cabaret fino al grande successo in tv e al cinema. Una storia irripetibile che dura da trent'anni, fatta di amicizia, talento, sperimentazione e improvvisazione, con un'alchimia unica. Tre clown, che diventa uno solo, come dice Giovanni nel documentario. "Ho capito e ho scoperto che loro sono un'unica entità, cioè esiste Aldo, Giovanni e Giacomo e poi esiste il trio. - ha spiegato la regista - E questo l'ho scoperto, l'ho visto accadere sotto ai miei occhi mentre dalle quinte salivano sul palco senza essersi preparati, ad un certo punto parte questa cosa che è magica". Giacomo ha sottolineato: "Questo continua a succedere nonostante siano tanti anni che si lavora, ognuno di noi faccia altre cose, però è un'alchimia, è una magia particolare che fortunatamente perdura".

Il documentario ripropone le più divertenti gag di ieri e mostra i tre comici nella loro vita di oggi, lontana dalle scene: un percorso di tre ragazzi "sfigati", come si definiscono loro, che insieme hanno raggiunto un successo a cui neanche aspiravano. "In tutte le cose che abbiamo fatto la partenza è stata: 'Voi non siete capaci di fare sta roba' oppure 'è troppo lungo quello che fate in tv, non va', poi 20 minuti di sketch e andava. 'E no, ma il cinema ragazzi, voi siete dei guitti'.. - ha raccontato Giovanni - Quindi non bisogna mai fidarsi, Jannacci lo diceva: ai giovani si racconta quello che devono fare ma è una cazzata, sono i giovani che devono pensare a cosa fare".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi