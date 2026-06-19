In attesa dell'America's Cup, all'UNA Hotels Napoli cocktail a tema

Napoli, 19 giu. (askanews) - In attesa dell'America's Cup, Napoli vista dall'alto è tutta un fermento. A dominare è il Vesuvio, presenza immancabile proprio come il mare da queste parti. Ci troviamo presso UNA Hotels Napoli, nella città che guarda con interesse al prossimo impegno sportivo senza dimenticare le sue nobili origini e il lungo passato: oltre 2500 anni di storia. E in questo contesto UNA Hotels Napoli vorrebbe appresentare un po' tutto questo: rinnovato da pochi mesi ha però inteso mantenere la sua anima partenopea in chiave contemporanea.

Alcune delle camere presentano panorami meravigliosi da un balcone privato che si apre sui tetti della città, permettendo agli ospiti di respirare l'atmosfera partenopea, ma anche scorci sulle pareti in tufo, incorniciate come quadri. L'edificio di sei piani è stato riportato all'antico splendore ottocentesco grazie a un accurato intervento di restauro.

Però, si sa, non si può dire di aver visitato Napoli senza aver assaggiato la cucina locale: la novità della struttura è il Vesuvio Roof Bar & Restaurant, nuovo cuore gastronomico e punto panoramico sulla città, da cui è possibile scorgere anche il profilo del vulcano. E proprio qua, nell'attesa dell'evento velico, si serve un cocktail blu, come il mare del Golfo. Anzi come Marechiaro. Si chiama infatti Marechiaro Breeze, twist locale e creativo del classico Sea Breeze, servito nei cocktail bar della costa partenopea. Il tutto in attesa delle regate che, si spera, ci faranno sognare.