In arrivo "Spider-Man: Brand New Day", cresce l'attesa per i fan

Roma, 18 giu. (askanews) - Arriverà al cinema dal 29 luglio (prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures) "Spider-Man: Brand New Day", il nuovo capitolo della saga con Tom Holland protagonista nel ruolo di Peter Parker-Spider-Man di cui è stato appena rilasciato un nuovo trailer.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e nel cast, oltre Tom Holland (la saga di "Spider-Man" e "Avengers", "Uncharted", "Odissea"), ci sono Zendaya ("Dune", "Euphoria", "Challengers", "Odissea", la saga di "Spider-Man"), Sadie Sink ("The Whale", "Stranger Things"), Jacob Batalon (la saga di "Spider-Man", "La profezia del male") Jon Bernthal ("The Punisher", "The Walking Dead"), Tramell Tillman ("Scissione", "Mission: Impossible - The Final Reckoning"), Michael Mando ("Better Call Saul") e Mark Ruffalo ("The Avengers", "Povere creature!", "Crime 101: La strada del crimine").

È un "nuovo giorno" per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui e la pressione di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui gli innesca dentro un cambiamento che potrebbe non riuscire a controllare.

Ma c'è da fermare una nuova e sconvolgente minaccia per la città e per le persone che ama: un potente nemico impossibile da vedere. Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato nessuno. Dalle immagini rilasciate cresce l'attesa per i fan: a quanto sembra sarà uno Spider-Man molto introspettivo, partendo dalla conclusione dell'avventura precedente.