ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

In Arizona la commemorazione per Kirk con Musk, Vance e Trump: "Un gigante"

Milano, 22 set. (askanews) - Nello stadio di Glendale in Arizona migliaia di persone hanno partecipato ad una cerimonia di commemorazione per Charlie Kirk, l'attivista ultraconservatore ucciso a 31 anni durante un dibattito pubblico.

All'evento, insieme con i familiari, ha partecipato tutto lo stato maggiore del "trumpismo", a partire dal presidente Trump e il vice presidente J.D. Vance, Pete Hegseth, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti. Presente anche Elon Musk, che è stato visto parlare con Trump, i due, dai rapporti tesi nell'ultimo periodo si sono stretti la mano.

"Oggi l'America è una nazione in lutto - ha detto il presidente Usa - il nostro Paese è stato privato di una delle luci più brillanti dei nostri tempi, un gigante della sua generazione, ma soprattutto un marito, un padre, un figlio, un cristiano e un patriota devoto".

La cerimonia è stata molto lunga e articolata, oltre 5 ore, con preghiere e gli interventi di diversi politici, attivisti, conduttori e tv e i familiari.

"Perdono quel ragazzo", ha detto la vedova, Erika, citando il "Padre perdonali" di Gesù sulla croce. "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani uomini, proprio come quello che gli ha tolto la vita".

