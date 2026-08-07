In Argentina scontri tra manifestanti e polizia: idranti e proiettili

Roma, 7 ago. (askanews) - A Buenos Aires violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al termine di una manifestazione che ha visto la partecipazione di alcune migliaia di persone davanti al Senato argentino, dove era in corso la discussione su un disegno di legge sulla proprietà privata.

Al termine della manifestazione, quando si è fatto buio, gli scontri in piazza del Parlamento hanno visto contrapporsi gruppi di diverse decine di persone alle forze dell'ordine. Presi di mira da lanci di pietre e diversi proiettili, gli agenti hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti.

Secondo i media argentini e le immagini dell'Afp, almeno due membri delle forze dell'ordine e un manifestante sono rimasti feriti, mentre, secondo alcuni media, dieci persone sono state fermate; un bilancio non confermato ufficialmente.