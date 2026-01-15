In anteprima video Azzurro, cover di Riki Cellini del brano di Celentano

Milano, 15 gen. (askanews) - In anteprima il video "Azzurro" di Riki Cellini che si cimenta con la cover del popolarissimo brano di Adriano Celentano. Il cantautore sale sul treno dei desideri con il nuovo singolo, che anticipa l'uscita dell'album in arrivo in primavera.

Il cantautore del panorama indie italiano propone una intensa e personale reinterpretazione di uno dei brani più iconici della musica italiana.

Non è un caso, che Cellini abbia scelto proprio "Azzurro": il brano, reso immortale da Adriano Celentano e scritto dal genio Paolo Conte uscì nel 1968, non solo un dettaglio storico ma anche anno di nascita di Cellini.

E c'è di più! Il cantautore condivide con entrambi i colossi della musica italiana anche il giorno del compleanno: il 6 gennaio.

Cellini rilegge "Azzurro" e lo porta nel suo universo musicale tra pop, venature jazz e grande rispetto per la tradizione. Un viaggio emozionale, una passeggiata tra passato e presente, in cui ogni nota è un omaggio sentito e ogni parola racconta un legame che va oltre il tempo. Una produzione artistica curata da Valerio Baggio che crea una netta inversione stilistica rispetto all'originale, proprio come il "treno dei desideri" citato nel testo.

Una carriera lunga più di 30 anni, divisa tra l'amore per l'Italia di una volta ("Canzonissima"), soft spot per Donatella Rettore ("Rettoriano") e sorprendenti collaborazioni con Roby Facchinetti (producer del suo primo album "Meravigliosa Mattinata"). Il singolo anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 20 marzo 2026: L'Estate tutto l'anno.