In anteprima il video 'Zero Problemi' nuovo singolo di NeroLuce

Milano, 5 ott. (askanews) -In anteprima il video di 'Zero Problemi', il nuovo singolo di NeroLuce. Con questo nuovo brano, NeroLuce firma una canzone dal sound leggero e immediato che racchiude però un significato profondo: la capacità di lasciarsi alle spalle persone, pensieri e situazioni tossiche per ritrovare il proprio equilibrio. Un vero e proprio manifesto di libertà emotiva, raccontato attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo.

"Zero Problemi" nasce dalla volontà di trasformare esperienze negative e delusioni in un messaggio universale di rinascita. Il ritornello, accompagnato dall'emblematico 'Buonguaiage baby', diventa il simbolo di un distacco consapevole da tutto ciò che sottrae energia e serenità.

Il brano mantiene intatta l'identità artistica di NeroLuce, caratterizzata da un costante equilibrio tra vulnerabilità ed energia, introspezione e leggerezza. Una dualità che rappresenta il cuore del progetto e che trova in 'Zero Problemi' una delle sue espressioni più autentiche.

"Ho deciso di pubblicare 'Zero Problemi' come un singolo estivo ma volutamente controverso, perché dietro la leggerezza del brano si nasconde un messaggio profondo di resilienza - Dichiara NeroLuce -. Il mio percorso è stato molto complesso e particolare e questo brano vuole trasformare le mie esperienze personali in qualcosa di emotivamente universale ed empatico: un invito a proteggere la propria energia e scegliere, finalmente, Zero Problemi".

Con una scrittura sincera e un'atmosfera coinvolgente, 'Zero Problemi' si propone come la colonna sonora di chi sceglie di voltare pagina, lasciando andare ciò che non appartiene più al proprio percorso e aprendosi a nuove possibilità con consapevolezza e leggerezza.