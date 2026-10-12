In anteprima il video "Your Lovely Smile" di Silvia In Blues

Milano, 12 ott. (askanews) - In anteprima il video "Your Lovely Smile" il nuovo singolo di Silvia In Blues. Dopo Rimanere Soli, Perché la Pace e Figli del nostro tempo, Silvia In Blues (Silvia Morelli voce; Luigi Giovanni Ricci chitarra) prosegue il proprio percorso artistico con "Your Lovely Smile", un brano dedicato alla bellezza autentica delle persone e al segno profondo che possono lasciare nella nostra vita.

Più che raccontare la nostalgia per qualcuno, la canzone invita a riconoscere il valore degli incontri che ci hanno cambiato. Alcune persone, infatti, continuano a vivere dentro di noi attraverso ciò che ci hanno trasmesso, diventando parte del nostro modo di guardare il presente e di affrontare il futuro.

Il sorriso evocato dal titolo non appartiene necessariamente a un volto preciso. Diventa piuttosto il simbolo di tutto ciò che una persona può lasciare in chi ha avuto la fortuna di incontrarla: intelligenza, sensibilità, eleganza, entusiasmo e quella luce particolare che, anche nel tempo, continua a illuminare il cammino.

Anche il videoclip, girato da Ruxaims (Samuele Russo) tra Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio, segue questa prospettiva narrativa. Fotografie, oggetti e frammenti di memoria compongono un racconto volutamente aperto, senza una storia definita, lasciando a ogni spettatore la possibilità di riconoscervi la propria esperienza. Il ricordo non viene rappresentato come un luogo in cui fermarsi, ma come una presenza viva capace di dialogare con il presente e di continuare a ispirarlo.

Al centro di "Your Lovely Smile" c'è la gratitudine. La memoria diventa il linguaggio attraverso cui il racconto prende forma, ma lo sguardo della canzone è rivolto in avanti. Perché alcune persone continuano a vivere non soltanto nei nostri ricordi, ma nei valori, nella sensibilità e nella bellezza che hanno contribuito a lasciare dentro di noi.

Musicalmente, il brano accompagna questo percorso con eleganza, delicatezza e luminosità. La melodia, il pianoforte e l'interpretazione vocale di Silvia Morelli costruiscono un'atmosfera intima e armoniosa, nella quale ogni elemento contribuisce a trasmettere emozione, speranza e autenticità.

Con "Your Lovely Smile" (Etichetta discografica 42 MHz Music Records), Silvia In Blues conferma un'identità artistica profondamente orientata alla persona e alle relazioni umane, trasformando la musica in uno spazio di ascolto, riflessione e condivisione.

Un brano che parla di memoria senza indulgere nella nostalgia, di assenza senza trasformarla in vuoto e, soprattutto, della capacità delle persone di continuare a vivere attraverso ciò che hanno saputo donare.

"Le persone più importanti non vivono soltanto nei nostri ricordi. Continuano a vivere nella parte migliore di ciò che siamo diventati."