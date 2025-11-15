In anteprima il video You know me better di Cappuccio Collective Smooth

Milano, 15 nov. (askanews) - In anteprima il videoclip "You know me better" del trio Cappuccio Collective Smooth. Il brano è un estratto dall'album "Breathe" in uscita il 18 novembre che ha un linguaggio internazionale e da esportazione.

Nel video i tre musicisti fondatori, Mimmo Cappuccio (produttore artistico e chitarrista), Annina Galiano (voce) e Cristina Massaro (pianoforte e tastiere), collaborano con Nico Rezende, il grande polistrumentista brasiliano -vincitore per ben due volte del Brasilian Music Award come migliore arrangiatore e de Il leone di Bronzo al Festival di Cannes- nonché raffinatissimo performer che qui ci mette la faccia, nobilitando appieno questa haute couture musicale.

Il singolo è un biglietto da visita ideale in cui viene messo da subito in chiaro che la raffinatezza è la chiave stilistica del progetto. La chitarra jazz levigata e setosa di Mimmo Cappuccio è la grande protagonista, in dualismo ideale con la voce di Annina Galiano e le armonie di Cristina Massaro.

Il trio sarà live il 10 dicembre al BLUE NOTE di Rio De Janeiro e il 12 Dicembre al Macacu Jazz & Blues Festival con guest star Nico Rezende in entrambi gli appuntamenti.