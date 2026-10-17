Milano, 17 ott. (askanews) - In anteprima il video "Vivere o morire" di Maurizio Pirovano, il nuovo singolo estratto dal settimo album di Maurizio Pirovano, "Fiori dal Deserto".

Anticipato dai singoli "Piangeresti per me" e "Commedia Americana", che trattano rispettivamente il tema della violenza sulle donne e il rapporto tossico tra due amanti che sopravvivono a sé stessi, "Fiori dal Deserto" raccoglie frammenti di tempo come fotografie bruciate dal sole di un'epoca inquieta. È un disco che racconta un presente fragile e nervoso, sospeso tra dimensione individuale e destino collettivo, dove ogni giorno sembra consumarsi in uno stato di perenne emergenza.

"Vivere o morire" è il singolo che accompagna l'uscita dell'album: un pezzo di rock d'autore che vuole essere il biglietto per un viaggio fatto più di domande che di risposte. Su tutte spicca proprio quella di "Vivere o morire?": che senso ha un'esistenza vuota e apatica, trascinata in un eterno presente, senza più il ricordo del passato né la speranza per il futuro?

Prodotto e arrangiato da Gianluca Del Fiol, con la supervisione artistica di Lorenzo Cazzaniga presso gli Alari Park Studios, il disco trova un equilibrio tra l'energia viscerale del rock nordamericano e la profondità lirica della tradizione cantautorale italiana, valorizzando una voce mai così matura e consapevole.

Insieme al disco verrà lanciato anche il videoclip di "Vivere o morire", che racconta Pirovano e la sua band attraverso un montaggio incalzante e contemporaneo, restituendo tutta l'energia dell'esibizione live al Beat Festival di Empoli del 3 settembre 2026, in apertura a Edoardo Bennato.

Le immagini del concerto restituiscono la dimensione più fisica e istintiva della musica: il palco, il suono, il movimento, il rapporto diretto con il pubblico. Ed è proprio nel confronto tra VIVERE e MORIRE che si sviluppa il messaggio del video, quasi come una risposta alla domanda "Ma che senso ha?", posta nella canzone. La risposta, forse, è nella possibilità di scegliere. Scegliere di stare dalla parte del vivere, del suonare, dello stare su un palco, dell'esserci. Essere lì, dal vivo.

Il videoclip diventa così una dichiarazione di presenza e un invito a scegliere la parte della vita che pulsa, quella che prende forma attraverso la musica e la condivisione. Il video è stato realizzato da Orsola Vigorito, che ne ha curato regia, riprese ed editing, per la produzione Graficamente Web. Sul palco, insieme a Pirovano: Gianluca Del Fiol alla chitarra, Federico Paulovich alla batteria e Maurizio Cambianica al basso.