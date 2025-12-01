ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

In anteprima il video "Una stella brillerà" singolo inedito di Niclo

Milano, 1 dic. (askanews) - In anteprima il video "Una stella brillerà", il singolo inedito di Niclo, brano nostalgico e intenso, scritto con Riccardo Tommasi e Francesco Nestola, disponibile dallo stesso giorno negli store e sulle piattaforme digitali (Antibemusic/Believe).

"Nel brano racconto la storia di un amore o di un legame profondo spezzato, il dolore per la perdita, il rimpianto per ciò che non è stato vissuto fino in fondo e la speranza che nonostante tutto, un segno di quella persona continui a brillare come una stella. Il titolo - afferma Niclo - l'ho scelto dal ritornello, perché rispecchia a pieno il fulcro della canzone che ho scritto nel 2022 dopo la scomparsa di un ragazzo."

"Il videoclip, girato a Torre Chianca, è stato girato in pochissime ore, perché volevamo un video semplice ma allo stesso tempo ricco di significato, la regia è di Fullyraw che ringrazio molto - dice ancora Niclo - perché ha centrato a pieno la storia che racconto nel brano. Il giorno delle riprese c'era tantissimo vento e sembrava che qualcuno dall'aldilà ci stesse spiando, perché ogni volta che partiva il pezzo per registrare il playback arrivavano raffiche di vento."

Lorenzo Niccoli, in arte Niclo, è nato il 21 ottobre 2005 a Copertino, un paese nella provincia di Lecce.

