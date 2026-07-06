In anteprima il video Ubriachi Di Malinconia di Alberto Urso

Milano, 6 lug. (askanews) - In anteprima il video Ubriachi Di Malinconia, il nuovo singolo di Alberto Urso pubblicato da Urso Label e distribuito da ADA Music Italy. Dopo aver inaugurato una nuova fase del suo percorso musicale con Come noi mai e la reinterpretazione di Non dirgli mai in duetto con Gigi D'Alessio, torna con un nuovo capitolo discografico.

Ubriachi Di Malinconia, scritto da Alberto Urso e Daniele Coro, è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. La canzone racconta la nostalgia di un amore vissuto intensamente, tra ricordi indelebili, fragilità emotive e quelle notti che continuano a lasciare il segno anche quando tutto sembra finito.

La produzione accompagna l'ascoltatore in un viaggio emozionale che alterna momenti intimi e raccolti a un ritornello ampio, coinvolgente e immediato, creando una connessione autentica e profonda con chi ascolta. Una narrazione sincera che mette al centro le emozioni e la capacità della musica di trasformare il dolore in memoria condivisa.

Con questo nuovo singolo, Alberto Urso conferma la propria identità artistica, fatta di eleganza interpretativa e sensibilità contemporanea, continuando a esplorare nuove sfumature del pop italiano.

L'uscita di Ubriachi Di Malinconia anticipa inoltre una stagione ricca di appuntamenti dal vivo: presto Alberto Urso sarà protagonista di un tour che lo porterà in tutta Italia e proseguirà parallelamente il suo percorso internazionale, portando la sua musica anche oltreoceano.