ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2025

In anteprima il video "Tra vent'anni" il nuovo singolo di Nartico

Milano, 28 ott. (askanews) - In anteprima il video "Tra vent'anni" il nuovo singolo di Nartico, cantautore dalle sonorità pop-cantautorali, prodotto da Casamusica per Gravità Edizioni, con distribuzione Artist First. Il brano nasce da un senso diffuso di smarrimento generazionale e dalla sensazione di vivere in un mondo che spesso non riconosciamo più. In mezzo a incertezze, paure e domande senza risposta, l'unica certezza che resta è il valore del presente, da vivere intensamente insieme alle persone a cui teniamo davvero.

"Quello che stai facendo oggi ti porterà da qualche parte? Le tue scelte pagheranno in futuro? I sacrifici che fai a scuola, al lavoro, nelle relazioni saranno ricompensati? O arriveranno semplicemente giorni migliori?" In questo brano, Nartico si pone - e ci pone - proprio queste domande.

L'arrangiamento porta la firma di Francesco Morettini, con le chitarre di Antonello D'Urso e dello stesso Nartico. Mix e mastering sono curati da Mixtreme Studio.

Il videoclip ufficiale, diretto da Luzeh, è stato realizzato in collaborazione con Lenergia S.p.A. ed è ambientato proprio negli uffici dell'azienda e in altri luoghi chiave per l'infanzia dell'artista. Il video vede anche la partecipazione speciale di Monia Di Matteo, consigliere del CDA e Direttore Operativo di Lenergia.

Nartico debutta in tv comparendo a "Propaganda live", "Telethon", "Porta a porta" e diversi altri su RAI1, RAI2, LA7. Esordisce con "Il mondo per 10 minuti", entra in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con "Tempi moderni", lanciando successivamente il "Il Bologna in Champions League" (brano che diventa virale sui social, tra i tifosi del Bologna FC 1909).

È scelto da Vincenzo Mollica per dare voce alle sue canzoni nel vinile "Tre canzonacce leggere come frescacce". Calca importanti palchi per la musica emergente ed è scelto come open act per Arisa. Dal 2024 fa parte dalla Nazionale Italiana Cantanti. Entra nel cast della trasmissione "BellaMà" su RAI2, condotta da Pierluigi Diaco, per la stagione 2025/2026.

Prende parte alla serie "Creatives" in uscita su Amazon Prime Video (nel cast Luca Ward, Barbara De Rossi, Le Donatella, Michelangelo Vizzini e altri). Scrive e produce singoli da milioni di click sulle piattaforme per diversi artisti (Saimon, I Camaleonti, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini, Stefania Orlando etc). È il volto social dello Zecchino d'Oro, presenta programmi e contenuti web sulle varie piattaforme d'intrattenimento (RaiPlay, Amazon Prime Video, YouTube, Tiktok etc.).

