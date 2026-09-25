In anteprima il video The Unforgettable Sex inedito di Giorgio Linari

Milano, 25 set. (askanews) - In anteprima il video "The Unforgettable Sex", il nuovo inedito di Giorgio Linari, scritto e composto sempre con Giuliano Boursier che ha curato anche la produzione e gli arrangiamenti, è un brano elegante e trasgressivo ma anche provocatorio, disponibile in digitale.

"Con "The Unforgettable Sex" ho voluto fare uno step in più e spingermi oltre i confini: sia nella stesura del brano, sia nella ricerca sonora. Grazie all'esperienza di Giuliano Boursier, ormai mio produttore e mentore ufficiale - racconta Giorgio Linari - capace di dare forma a tutto ciò che ho in testa, credo proprio di esserci riuscito. È un pezzo accattivante e imprevedibile fin dal primo ascolto: non è scontato e questa è la sua vera forza. Il feedback più bello che sto ricevendo, sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico, è che appena finisce ti viene subito voglia di riascoltarlo. È un brano che parla di sesso in maniera sfrontata, ma con eleganza e ironia, usandolo come chiave per affrontare i piccoli e grandi nodi esistenziali. La canzone racconta di un personaggio eccentrico e fuori dalle righe, praticamente il sottoscritto, fatta eccezione per il patrimonio, che raduna tutte le persone che non si sentono allineate alle regole convenzionali: gli incompresi, le anime folli, quelle che brillano al buio e che cercano qualcosa di autentico per evadere da una realtà ormai fin troppo virtuale e priva di contatto umano. In questa festa tutto diventa possibile: ci si incontra, si parla, si gioca, si balla, si beve, si mangia e, infine, si fa sesso. Per me il sesso è la forma più alta e sublime di comunicazione tra due esseri umani; non si tratta solo dell'atto in sé, ma di un'espressione intima profondamente potente, in cui anche un bacio o un semplice tocco possono diventare un gesto sessuale devastante. A fine party, tutti tornano alla propria quotidianità, ma con una consapevolezza nuova e un'energia capace di trasformare il loro modo di vivere e di rapportarsi agli altri ma non vi svelo il finale per non rovinarvi la sorpresa! Questo è il cuore di "The Unforgettable Sex": ragazze e ragazzi, entrate e unitevi alla mia festa!"

Qui il video:

"Per il video volevo evitare i soliti cliché. Volevo - prosegue l'Artista - qualcosa di malizioso, provocatorio ma elegante, dove il sesso si potesse immaginare più che vedere: l'allusione è sempre più potente dell'esplicito. Ho scelto la maschera da clown proprio per caratterizzare il protagonista come una figura folle, del tutto fuori dagli schemi. Ho scritto lo storyboard e l'ho passato a Giuliano. Dopo pochi giorni intensi ci ha chiamato in studio dicendo che era pronto. Eravamo convinti di dover ancora selezionare le scene per il montaggio e invece... il video era già pronto e definitivo! Io e mio fratello siamo rimasti senza parole. Giuliano ha seguito alla lettera la mia idea, sicuramente adattandola in base alla risposta dell'AI, aggiungendo dettagli pazzeschi come le scene in cui riprendo la festa in prima persona con il cellulare. Un risultato eccezionale!

Giorgio Linari, tra British Pop e Sperimentazione d'Autore, è varesino d'origine e cittadino del mondo per attitudine.