In anteprima il video "The Impossible Dream" di Claudia Dany

Milano, 16 nov. (askanews) - In anteprima il video "The Impossible Dream" brano tratto dal progetto "SHE THE VOiCE - cantando Sinatra", con la voce di Claudia Dany, direzione musicale e arrangiamenti di Ugo Bongianni. Il progetto ideato da Sonia Del Freo, che ne ha curato il concept e la direzione artistica, produzione esecutiva di Altrieventi, è presentato al Blue Note di Milano il 16 novembre nell'ambito della Milano Music Week.

"Abbiamo scelto il linguaggio del cartoon perché ci è sembrato il più adatto a rappresentare visivamente la potenza espressiva del testo e comunicarlo ad un pubblico di età diverse. La storia può parlare all'immaginazione dei bambini e dei più giovani, lasciando agli adulti la libertà di leggerla attraverso la propria esperienza e di riconoscervi i significati di cui hanno bisogno. L'idea di SHE THE VOiCE è nata e ha preso forma da un'amicizia di lunga data come quella che ho con Claudia Dany. Molti anni fa - racconta Sonia Del Freo - l'ascoltai durante l'apertura di un concerto di Renato Zero, solo il pianoforte e la sua voce cantava "Il portiere di notte" di Enrico Ruggeri."

""The Impossible Dream" è un brano che ho voluto fortemente nell'EP. La sua straordinaria melodia mi avvolge e mi culla, come le onde del mare. Il testo poi - dice Claudia Dany - mi emoziona e mi trasporta dentro una storia che sento vicina. Per questo ho condiviso con Ugo Bongianni la scelta di rispettare pienamente la scrittura originale. Nel finale Ugo ha inserito la chitarra elettrica. Inusuale e inaspettata apertura a sonorità rock. Una svolta che porta il brano nel presente e ne amplifica la forza e la verità già racchiuse nell'originale. "The Impossible Dream" è la storia di chi, nonostante le avversità, non smette mai di inseguire i propri sogni. Un brano di rara bellezza, ma ancora poco conosciuto dal pubblico italiano. Spero che lo ascoltino anche i bambini. Sono loro i guardiani dei sogni."