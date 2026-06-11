In anteprima il video "Terra" nuovo singolo di Francesca Sapio

Milano, 11 giu. (askanews) - In anteprima il video di "Terra" il nuovo singolo di Francesca Sapio che nasce dalla domanda: Cosa vede una quattordicenne quando guarda il mondo di oggi? "Terra" è una ballad pop intensa ed emozionante scritta da Francesca Sapio e Luca Napolitano, che affronta il tema del rapporto tra l'uomo e il pianeta attraverso uno sguardo giovane, autentico e consapevole.

Il videoclip è stato girato a Roma per la regia di Marko Carbone.

Il brano racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla Terra, ma lo fa con delicatezza, senza rabbia né moralismi. La voce di Francesca accompagna l'ascoltatore in una riflessione profonda che si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza: un invito a guardare oltre le difficoltà del presente e a credere nella possibilità di una rinascita.

Terra è una canzone intima e universale, capace di trasformare la preoccupazione in fiducia e il dolore in consapevolezza. Un inno alle nuove generazioni, che custodiscono il desiderio e la responsabilità di costruire un futuro migliore.

Produzione e mix a cura di Luca Napolitano, master di Emanuele Donnini presso Joseba Studio.

Per Francesca musica e arti grafiche sono due linguaggi complementari. Attraverso il disegno e l'illustrazione, trasforma in immagini le emozioni, i messaggi e le atmosfere dei suoi brani musicali. Realizzando personalmente la copertina del suo primo brano, crea un legame unico tra suono e immagine, dando vita a un'esperienza artistica completa e autentica.

Nata il 1° giugno 2011, Francesca Sapio è una giovane cantante e pianista campana che coniuga disciplina musicale, sensibilità interpretativa e una forte passione per l'arte.