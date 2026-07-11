ULTIME NOTIZIE 11 LUGLIO 2026

In anteprima il video "Sulla Luna" nuovo singolo dei Woda Woda

Milano, 11 lug. (askanews) - In anteprima il video "Sulla Luna" nuovo singolo dei Woda Woda sull'importanza dei dubbi e delle domande. L'Area 51 continua a essere uno dei luoghi più enigmatici del pianeta, un territorio in cui realtà e immaginazione si rincorrono senza trovare un punto d'incontro. Domande irrisolte, tonnellate di ipotesi e il fascino di ciò che, forse, non verrà mai svelato. A meno che qualcuno non riesca davvero a intrufolarsi in quei capannoni facendosi crescere le ali.

Con il nuovo singolo "Sulla luna", i Woda Woda trasformano questa suggestione in musica e immagini. In un mondo dove il potere orienta l'informazione e costruisce la propria versione dei fatti, la band sostiene che continuare a porsi domande sia un esercizio necessario.

Il testo mette in discussione in modo assoluto e perentorio ciò che viene dato per certo, senza pretendere di sostituire una verità con un'altra. L'obiettivo è piuttosto instillare il dubbio, invitando a osservare la realtà da una prospettiva diversa e provocatoria.

Sul piano musicale, "Sulla luna" mantiene un approccio hard rock nervoso, ruvido e diretto. Riff immediati, una sezione ritmica compatta e un linguaggio essenziale accompagnano un racconto che rinuncia ai giri di parole e sceglie la forza della sintesi. Un brano divisivo che diventa una fucina di domande: quanto di ciò che consideriamo incontestabile nasce da ciò che abbiamo visto, e quanto da ciò che ci è stato raccontato?

Nati nel 2020, i Woda Woda hanno costruito un percorso che unisce musica, narrazione e simbolismo, sviluppando un'identità ben definita all'interno della scena rock italiana. Dopo i primi singoli "Medusa", "Portando la Pelle a Casa" e "Divano Giallo", la band prosegue il proprio cammino con "We Are Biker Guys", "P.U.B. (Prendimi, Usami e Buttami)", "Sesso & Vino" e "Daisy", alternando ironia, critica sociale e atmosfere legato al rock più classico. Tra il 2025 e il 2026 prende forma "L'Ultimo Testamento", concept album che racconta la storia di cinque angeli caduti e riflette sul confine tra bene e male attraverso un nuovo approccio compositivo. I singoli "Veleno" e "Lady Mazikeen" anticipano l'uscita dell'album, pubblicato a gennaio e primo capitolo di una saga destinata a proseguire anche attraverso un fumetto. Poco dopo, Asmodeus e Samael lasciano il progetto, per cui la Legione si rinnova: Lucifer (voce), Paymon (basso), Leviathan (batteria) e Behemoth (chitarra). La band è ora al lavoro sul nuovo concept "L'Estinzione è Qui!", che osserva l'umanità contemporanea attraverso i temi della guerra, dell'avidità, della manipolazione e del potere. Con un hard rock che invita a interrogarsi sul rapporto tra informazione, verità e percezione della realtà, "Sulla luna" è il primo singolo ad anticipare questo nuovo capitolo.

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