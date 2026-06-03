In anteprima il video "Splendid Ball" nuovo singolo di Giorgio Linari

Milano, 3 giu. (askanews) - In anteprima il video "Splendid Ball" il nuovo singolo di Giorgio Linari, scritto e composto con Giuliano Boursier che ha curato anche gli arrangiamenti, è un brano ipnotico e diretto, già in radio e disponibile in digitale.

"Splendid Ball" nasce da un'intuizione improvvisa, una riflessione profonda dell'artista sul nostro straordinario pianeta, troppo spesso ferito da chi lo popola e lo governa senza scrupoli. Giorgio Linari predilige da sempre una scrittura diretta, capace di colpire l'ascoltatore al primo impatto. Sceglie deliberatamente di non spiegare i propri brani: crede infatti che ogni canzone debba risuonare nell'altro in modo intimo e soggettivo. Per Linari, l'artista lancia messaggi che diventano slogan e si trasformano in sensazioni che ognuno percepisce in modo differente. Non esiste una verità assoluta, ma un disagio collettivo che deve essere finalmente affrontato.

"Splendid Ball mi rappresenta profondamente: è lo specchio di una situazione paradossale che si consuma quotidianamente sotto i nostri occhi - afferma Giorgio Linari - viviamo su un pianeta straordinario, una "palla" lanciata nell'infinito dell'universo, ricca di bellezza e di persone autentiche, ma tragicamente ostaggio di figure senza scrupoli, disposte a tutto pur di perseguire i propri interessi. Il brano vive di questo contrasto: un sound pop trascinante che fa da contraltare a un testo crudo e d'accusa. È proprio questo attrito tra l'energia della musica e la ferocia delle parole a rendere "Splendid Ball" unica, permettendole di arrivare al grande pubblico nonostante la sua natura diretta e provocatoria."

"Il video doveva tradurre in immagini la stessa urgenza viscerale della canzone, con la medesima forza d'urto. Ho pensato subito di affiancare alla performance di Giorgio l'energia dei ballerini, per assecondare e spingere il ritmo del brano, alternandoli a frammenti di vita di persone comuni - racconta il regista Valentino Linari - quando gli ho chiesto: 'Dimmi come deve essere questo video'? Lui ci ha pensato un attimo, mi ha guardato negli occhi e mi ha risposto: 'Ipnotico e diretto'. Due sole parole, che sono diventate la mia bussola. Guardando il risultato finale, credo proprio che ci siamo riusciti."