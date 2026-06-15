Milano, 15 giu. (askanews) - In anteprima il video "Simbiosi totale" di Andrea Gioè, tratto da "Simbiosi Totale - The Very Best of Andrea Gioè" che il terzo best of (nonché il 14° album in carriera) del cantautore palermitano Andrea Gioè. Un progetto che rappresenta pienamente l'artista oggi: autentico, maturo e profondamente personale, proprio come la title track "Simbiosi Totale", dedicata ai suoi genitori finalmente ricongiunti in cielo. Il brano è anche l'unico inedito della raccolta e ne costituisce il cuore emotivo.

L'album si compone di 42 tracce - un numero simbolico che richiama gli anni dell'artista - e attraversa l'intero percorso musicale di Gioè: dal debutto con "A testa alta" (2009) fino all'ultimo EP "Piramide" (2025).

Prodotto da Andrea Gioè per A.G. Production, "Simbiosi Totale" e disponibile dal 20 maggio 2026 su tutte le principali piattaforme digitali. Arrangiamento, mix e mastering della title track a cura di Alex Vecchietti per Retro Reverb Records. Edizioni musicali: Magilla Spettacoli. Distribuzione digitale: Pirames International Srl.