In anteprima il video "Shopping con Alanis" di Alberto Fortis

Milano, 8 ott. (askanews) - In anteprima il video "Shopping con Alanis" (Azzurra Music, distribuito da ADA Music Italy), il nuovo singolo di Alberto Fortis.

Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Sentimental City", in uscita il 23 ottobre in fisico e in digitale, a dodici anni di distanza dal precedente progetto discografico.

Nel brano, lo shopping center - luogo emblematico della quotidianità contemporanea - si trasforma nel teatro di un racconto vivace e surreale che mette in dialogo la frenesia degli acquisti e del consumo con una riflessione più ampia sul rapporto tra individuo, natura e comunità. Un tema che Alberto Fortis sviluppa anche attraverso un richiamo alla filosofia dei nativi americani, da sempre vicina alla sua sensibilità artistica.

L'idea di Alanis Morissette nasce da un incontro realmente avvenuto tra i due artisti a Los Angeles alla fine degli anni '90 e dalla condivisione di alcuni importanti collaboratori, tra cui Francis Buckley, Steve Baker ed Eric Dover. Da quell'episodio reale prende forma una situazione immaginaria che permette ad Alberto Fortis di giocare con linguaggi, riferimenti e contrasti, trasformando un gesto quotidiano come fare la spesa in una lente attraverso cui osservare la società contemporanea.

Nel videoclip di Alberto Fortis, le immagini grafiche e il contesto urbano dello shopping center si fondono per raccontare un rapporto armonico tra virtuale e reale. Il centro commerciale diventa così un "luogo non luogo", uno spazio sospeso, mentre le immagini evocano i temi e le sonorità dell'album "Sentimental City", suggerendo nuovi codici comportamentali e nuove forme di relazione. Il video si chiude con l'integrazione della natura all'interno di questa nuova realtà, alla ricerca di un punto di contatto fondamentale per lo sviluppo delle città del futuro.

Il nuovo progetto discografico arriva dopo una stagione particolarmente intensa per l'artista, protagonista di un tour estivo culminato nel sold out al Castello Sforzesco di Milano, nel doppio sold out al Blue Note di Milano e nella partecipazione a Musicultura.