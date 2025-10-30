In anteprima il video Self Control di Sacrane che debutta in italiano

Milano, 30 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Self Control" del cantautore Stefano Pellegrino, in arte Sacrane, che debutta in lingua italiana. Dopo aver chiuso il cerchio di una produzione in inglese durata qualche anno, arriva "Self Control", prodotta insieme a Lorenzo Avanzi, che aveva già curato la produzione di "Black Flower" e dell'ultimo EP, è il nuovo singolo fuori il 31 ottobre 2025, accompagnato dal video diretto da Sacrane e Lorenzo Avanzi.

Con "Self Control", Sacrane apre un nuovo portale nella sua narrazione musicale. Il brano è un inno gotico e sensuale alla capacità di attraversare il buio e uscirne diversi, non salvati, ma vivi. È la storia di chi ha imparato a convivere con le proprie ombre, trasformandole in compagne di un ballo notturno e ipnotico. I demoni non vengono esorcizzati: si mettono in scena, si ascoltano, si accettano. Si balla con loro. Ed è proprio in questa danza che la ferita diventa estetica, che il dolore si fa ritmo e consapevolezza. Un carnevale nero dove le cicatrici non si nascondono, ma brillano sotto le luci strobo dell'accettazione.

Tra le influenze dichiarate ci sono "Disease" e "Abracadabra" di Lady Gaga, che riecheggiano nel sound distorto e glitchato del brano, in quel senso di vertigine elettronica dove ogni suono sembra una cicatrice aperta che pulsa ancora. Ma qui la discesa negli inferi è rituale, quasi catartica. È un invito a danzare sulla propria rovina, con stile, con coscienza, con self control.