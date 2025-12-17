In anteprima il video "Se i tuoi occhi non mi vedono" di Leonor

Milano, 17 dic. (askanews) - In anteprima il video "Se i tuoi occhi non mi vedono" il singolo di Leonor con cui ha vinto l'edizione 2025 del contest New York Canta esibendosi dal vivo a Brooklyn. Il brano è disponibile in digitale e fisico (Nubue/Self Distribuzione).

"Ho scelto di scrivere e interpretare questo brano perché narra un pezzo della mia vita. La non-storia d'amore descritta l'ho vissuta in prima persona ormai tre anni fa ma ancora è un ricordo indelebile - afferma Leonor - infatti ho la pelle d'oca ogni volta che canto questo pezzo che in questi anni non ha mai smesso di emozionarmi perché è qualcosa di vero e so che può far emozionare anche gli altri. Questo è stato il primo pezzo che ho scritto in assoluto e non potrei esserci più affezionata"

""Se i tuoi occhi non mi vedono" è una ballad romantica dallo stile classicheggiante, dotato di un accompagnamento musicale dal vivo con il pianoforte da parte dell'artista. In continuo crescendo, fino alla modulazione finale, accompagna l'ascoltatore in una vicenda interiore intima e struggente in cui chiunque può immedesimarsi. Culla, sussurra una soluzione, lascia aperto lo spiraglio della speranza di un futuro migliore - raccontano Antonio Gennari e Leonor Iotti, autori del brano - la sua stesura è stata spontanea e veloce."

"Se i tuoi occhi non mi vedono" racconta un percorso fatto di gesti, spazi e attese. Il video, regia di Davide Cariglia, girato all'Accademia di Musica e Danza Franchino Gaffurio di Lodi e nel Parco della città, osserva il rapporto tra movimento e ambiente senza ricorrere a eccessi narrativi. Le immagini seguono la protagonista con un ritmo semplice e diretto. Le location diventano parte del racconto, integrandosi con le azioni.