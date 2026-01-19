In anteprima il video "Sbaglierai" singolo di Tommaso Machala

Milano, 19 gen. (askanews) - In anteprima il video di "Sbaglierai" il singolo di Tommaso Machala, brano angoscioso ma riflessivo, già in radio e disponibile anche in digitale (SDO/Believe).

"Questo brano aiuta a comprendere che i segreti possono portare ad avere scontri interni non piacevoli. Il titolo della canzone è la risposta alle domande che - afferma Tommaso Machala - mi pongo nella canzone. Il video, girato a casa mia, è un filmato che ha l'obiettivo di trasmettere angoscia, la stessa che ho provato durante i miei dialoghi interni. Vista la singola location è stato fondamentale ingegnarsi a scrivere una sceneggiatura che potesse essere interessante per chi vede e ascolta."

Tommaso Machala (06/09/2002) è un cantante, produttore e musicista italo-polacco. Laureato in Produzione Musicale alla Sonus Factory di Roma, combina competenze tecniche e sensibilità artistica per seguire ogni fase del processo creativo: scrittura, composizione, arrangiamento, produzione e sound design. Si occupa anche della direzione visiva dei suoi progetti, realizzando contenuti video e costruendo un immaginario coerente con la sua musica. La sua ricerca è orientata a definire un linguaggio sonoro autentico, capace di unire innovazione e identità personale. A settembre 2025 pubblica "Anche se non chiedi" un brano che riflette una lotta tra il bisogno di vicinanza e il desiderio di libertà o di lasciar andare, con un tono di dolcezza e di introspezione. Per aprire il nuovo anno sceglie, tra le tracce in lavorazione del suo prossimo album, di far uscire "Sbaglierai" brano angoscioso ma riflessivo per affermare che i segreti spesso possono portare scontri interni non piacevoli. Sta lavorando alla costruzione di un progetto che lo possa portare sui palchi per raccontare la sua musica.