ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2026

In anteprima il video "Sarà Per Un Altro Giorno" di Farmakon

Milano, 27 ago. (askanews) - In anteprima il video di "Sarà Per Un Altro Giorno", il nuovo singolo di Farmakon, rappresenta il terzo e ultimo capitolo del percorso tematico iniziato con "Maledetto Ciao" e proseguito con "Te Ne Vai".

Al centro del brano c'è ancora una volta un incontro desiderato e mai realmente avvenuto. Con l'arrivo della fine dell'estate, la quiete e l'immobilità della stagione riportano alla mente un amore rimasto soltanto una possibilità, frenato dalla timidezza e dall'incapacità di agire. Ma mentre l'estate scivola via, arriva anche il momento di abbandonare le speranze e accettare ciò che non è stato.

Sul piano musicale, "Sarà Per Un Altro Giorno" prosegue il percorso pop-punk già esplorato da Farmakon nel precedente "Zeitgeist". La sezione ritmica mantiene una presenza costante anche nei passaggi più raccolti, alternandosi all'apertura più energica e dinamica dei ritornelli.

A completare il sound tornano gli elementi ambientali ormai caratteristici del progetto: synth e tastiere accompagnano batteria, basso, chitarre e voci, creando un'atmosfera sospesa che attraversa l'intero brano e ne sottolinea il senso di malinconia e attesa.

Con "Sarà Per Un Altro Giorno", Farmakon mette così il punto finale a una storia fatta di desiderio, distanza e occasioni mancate: la consapevolezza che, a volte, ciò che abbiamo aspettato non arriverà e che non resta che lasciarlo andare.

Davide Cera, cantante e polistrumentista piemontese già apertosi la strada nell'universo musicale con la rock band Thunder System, nel 2023 decide di aprire il progetto solista Farmakon, imponendosi la più totale libertà stilistica.

I suoi brani, scritti in italiano, amalgamano il rap (passione sepolta riscoperta dopo quasi dieci anni) con il pop, il rock e il metal, senza rinunciare al cantato e agli hook melodici.

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