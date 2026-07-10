In anteprima il video "Sale sulla pelle", nuovo singolo di Sir Paul

Milano, 10 lug. (askanews) - In anteprima il video "Sale sulla pelle", il nuovo singolo di Sir Paul, un brano coinvolgente che unisce emozione, ritmo e atmosfere estive in una perfetta sintesi musicale. Caratterizzato da sonorità reggaeton moderne, il pezzo nasce con l'obiettivo di far ballare il pubblico senza rinunciare alla profondità dei sentimenti, raccontando una storia d'amore intensa e travolgente.

A rendere ancora più preziosa questa produzione sono gli arrangiamenti firmati dal Maestro Adriano Pennino, che con la sua esperienza e sensibilità artistica ha saputo valorizzare al meglio l'identità musicale di Sir Paul. Il risultato è una traccia fresca e contemporanea, capace di fondere l'anima pop-urban dell'artista con una produzione raffinata e dal respiro internazionale.

"Sale sulla pelle" è una canzone che profuma d'estate e racchiude tutta la magia delle emozioni vissute sotto il sole. Il testo trasporta l'ascoltatore in uno scenario tipicamente mediterraneo, fatto di spiagge, tramonti e momenti condivisi che sembrano destinati a durare per sempre. Attraverso immagini fortemente sensoriali, il brano evoca colori, profumi e sensazioni che appartengono all'immaginario dell'estate italiana: gli "occhi da mare", la pelle che "sa di agosto", le "labbra ancora tiepide", il "sorriso di sale" e il "sapore delle onde". Al centro della narrazione emerge il tema di un amore estivo capace di sospendere il tempo e di creare una dimensione tutta sua, lontana da ogni distrazione. I due protagonisti vivono un sentimento totalizzante che li porta a dimenticare il resto del mondo, come suggerisce il verso "il mondo aspetta, ma noi no".

Paolo Di Tano, in arte Sir Paul, classe 2002, nasce a Putignano, in Puglia. Attualmente prosegue la sua formazione presso il CPM Music Institute di Milano, lavorando con costanza alla definizione della propria identità musicale.