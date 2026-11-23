Milano, 23 nov. (askanews) - In anteprima il video "Ragni" (Joseba Label/Virgin Music Italia), il nuovo singolo della cantautrice Silvia Carrino.

"Ragni" è il racconto di un amore rimasto in bilico, di quelli che finiscono senza smettere davvero di esistere. Tra pensieri che si scontrano, ricordi che cambiano forma e parole rimaste sospese, il brano dà voce al caos emotivo che qualcuno può lasciarci dentro. I ragni diventano così la metafora di due anime appese a fili invisibili, fragili ma difficili da spezzare. Perché ci sono persone che attraversano soltanto qualche pagina della nostra storia, ma riescono a lasciare un segno che dura un libro intero.

Scritta da Giovanni Segreti Bruno, la canzone è prodotta da Davide De Blasio presso Joseba Studio, con la direzione artistica di Gianni Testa. Le chitarre acustiche e l'interpretazione intensa e delicata di Silvia si intrecciano in un sound contemporaneo, impreziosito da un arrangiamento dal gusto classico, che accompagna e amplifica le diverse sfumature emotive del racconto.

"È un inno a non arrendersi, perché non si può restare appesi come i ragni. I sogni devono essere acchiappati e bisogna provarci sempre, per non rinunciare a ciò che si desidera", racconta Silvia, sottolineando come il brano, oltre a parlare di legami e sentimenti irrisolti, custodisca anche un messaggio di consapevolezza e determinazione: non restare prigionieri di ciò che è stato, ma trovare il coraggio di riprendere in mano i propri sogni.

Ad accompagnare il singolo è un videoclip diretto da Marko Carbone, che vede Silvia protagonista di immagini intime e suggestive, alternate a una storia interpretata dal fratello Samuele Carrino. L'attore, già apprezzato per le sue interpretazioni nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa e nel film tv Il mio nome è Carlo, dedicato alla storia di Carlo Acutis, dà volto alla crisi e alla rottura di una relazione, tra passione, incomprensioni e silenzi. Due dimensioni narrative parallele che si intrecciano attraverso la musica e un unico filo emotivo.

Il videoclip alterna atmosfere intime e raffinate alla forza espressiva della recitazione, accompagnando visivamente il racconto di un amore che finisce e del desiderio di ritrovare se stessi.

Con "Ragni", Silvia Carrino dà voce a quella sottile linea che separa il desiderio di trattenere qualcuno dalla necessità di lasciarlo andare, trasformando un'esperienza intima in un racconto in cui è facile riconoscersi.