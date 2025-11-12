ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2025

In anteprima il video "Quando canta Simone Cristicchi" di Nùma

Milano, 12 nov. (askanews) - In anteprima il video "Quando canta Simone Cristicchi" il nuovo singolo di Lorenzo Pompili, in arte NÙMA, scritto insieme a Francesco Morettini e Vanessa Liodori e prodotto da Francesco Morettini per l'etichetta Mzk Lab. A un primo ascolto, il brano può sembrare una critica ironica e pungente al panorama musicale contemporaneo. In realtà - spiega l'artista - si tratta di "una canzonetta in cerca di gloria, che gioca a prendersi sul serio".

Un omaggio sincero e un po' scanzonato a Simone Cristicchi, artista da cui Nùma dichiara di aver tratto ispirazione: "Caro Simone: di musica e di testo tu sei un gran maestro / ti dedico sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia"

Prodotto da MZK Lab e Casamusica San Gemini e diretto da Jacopo Mancini, il videoclip racconta il riscatto di un artista che, attraversando la solitudine e la disillusione, trova la forza di liberarsi da un sistema che imprigiona la creatività, trasformando il disincanto in una nuova, condivisa energia.

