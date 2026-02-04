ULTIME NOTIZIE 04 FEBBRAIO 2026

In anteprima il video "Porcellana" nuovo singolo di Ruggero Ricci

Milano, 4 feb. (askanews) - In anteprima il video "Porcellana" nuovo singolo di Ruggero Ricci. nel brano, ballad dalle sfumature indie-pop (distribuita da ADA Music/Warner), Ruggero Ricci racconta che l'amore per le nuove generazioni è un concetto complesso e spesso contraddittorio; un paradosso contemporaneo: il desiderio di connessioni profonde che convive con la paura dell'impegno e della vulnerabilità. Il brano esplora il rifugio nelle cosiddette situationship - relazioni indefinite e precarie - scelte per evitare il dolore, pur nella costante ricerca di autenticità e sicurezza emotiva.

Prodotto da M. Giorgetti e Tia Snow e distribuito da ADA - Warner, il singolo, in uscita il 13 febbraio, descrive una generazione che spesso si nasconde dietro un mondo digitale fittizio, evitando il confronto reale e il dialogo diretto. Guardarsi negli occhi e parlarsi senza filtri diventa un gesto sempre più raro, evocato metaforicamente dalla porcellana: un materiale prezioso, elegante, ma estremamente fragile agli urti. Un simbolo dell'amore vissuto in prima persona, lontano dalle dinamiche virtuali, che rimane un tesoro inestimabile.

SPETTACOLO
27
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi