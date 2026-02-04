Milano, 4 feb. (askanews) - In anteprima il video "Porcellana" nuovo singolo di Ruggero Ricci. nel brano, ballad dalle sfumature indie-pop (distribuita da ADA Music/Warner), Ruggero Ricci racconta che l'amore per le nuove generazioni è un concetto complesso e spesso contraddittorio; un paradosso contemporaneo: il desiderio di connessioni profonde che convive con la paura dell'impegno e della vulnerabilità. Il brano esplora il rifugio nelle cosiddette situationship - relazioni indefinite e precarie - scelte per evitare il dolore, pur nella costante ricerca di autenticità e sicurezza emotiva.

Prodotto da M. Giorgetti e Tia Snow e distribuito da ADA - Warner, il singolo, in uscita il 13 febbraio, descrive una generazione che spesso si nasconde dietro un mondo digitale fittizio, evitando il confronto reale e il dialogo diretto. Guardarsi negli occhi e parlarsi senza filtri diventa un gesto sempre più raro, evocato metaforicamente dalla porcellana: un materiale prezioso, elegante, ma estremamente fragile agli urti. Un simbolo dell'amore vissuto in prima persona, lontano dalle dinamiche virtuali, che rimane un tesoro inestimabile.