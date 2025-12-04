Milano, 4 dic. (askanews) - In anteprima il video "Pora Stella" nuovo brano dei Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell'underground punk e garage rock italiano.

Scritto e prodotto da Rocco Arienti, chitarrista e autore della band, e arrangiato dai Vintage Violence, il brano è un pezzo punk nel pieno stile della band che affonda le mani nella parte più fragile e autentica di noi: il nostro bambino interiore. Tra ironia, disincanto e una tenerezza ruvida, "Pora Stella" attraversa mattinate gelide, lavori alienanti, conti che non tornano e silenzi che fanno male.

Dopo il videoclip di "Sono un casino", realizzato dal regista nonché nostro carissimo amico Simone Colombo smanettando con l'AI, abbiamo pensato di riproporre lo stesso binomio, per noi riuscitissimo racconta Rocco Arienti. Il regista Simone Colombo aggiunge: Ero restio a usare l'AI per questo video, volevo lavorare con i disegni dei bambini, visto il tema della canzone, e in parte l'ho fatto. Ma che cos'è oggi l'AI se non un bambino che non vede l'ora di mostrare quanto è bravo a creare, talmente ansioso di compiacere da darci dei risultati a volte bizzarri, se non perturbanti e violenti, lo specchio preciso del nostro mondo. Il che ci ricorda, come fa Rocco in questo pezzo, che siamo tanto noi a plasmare i nostri bambini quanto loro a farci tornare umani

I Vintage Violence hanno annunciato il tour invernale Concerti a sentimento 2026, prodotto da TUBE MUSIC, in partenza da Milano (Santeria Toscana) il 23 gennaio. La band, formata da Nicolò Caldirola (voce), Rocco Arienti (chitarra e autore dei testi), Roberto Galli (basso) e Beniamino Cefalù (batteria), racconta: Sarà un tour esaltante, perché tocca le città che amiamo di più e alcune delle venue di musica rock più iconiche d'Italia, in alcune delle quali sognavamo di suonare da quando eravamo ragazzini! Per noi è un sogno che si avvera, non vediamo l'ora di portare in scena uno spettacolo da ricordare.