Milano, 8 apr. (askanews) - In anteprima il video "Polaroid" nuovo singolo di Skeye. Nel videoclip, diretto da Paolo Agosta e prodotto da Aurelio Colucci (La Major), Skeye si muove all'interno di un loft sospeso nel tempo, una dimensione soffice e luminosa in cui i ricordi riaffiorano e prendono forma attraverso una serie di scatti. Tra immagini appese e dettagli che emergono poco alla volta, l'artista ricostruisce i frammenti di un amore estivo nato per caso, fatto di attimi rubati e sensazioni improvvise.

Un legame che si consuma in fretta, ma che lascia un segno persistente, come una polaroid sospesa tra ciò che è stato e ciò che continua a vivere nella memoria.

Prodotto da Marco Zangirolami e scritto con Danila Satragno, "Polaroid" traduce questa stessa dimensione anche nel suono e nel racconto: un immaginario fatto di istanti intensi e fugaci, in cui tutto sembra possibile, anche solo per una notte, restituendo tutta l'energia e la spontaneità dell'estate.