ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

In anteprima il video "Outro in anticipo" di Sandro Su e Antares Color

Roma, 14 mag. (askanews) - "Disco dell'anno" è il nuovo album di Sandro Su e Antares Color, disponibile in vinile e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio per Aldebaran Records. Askanews propone in anteprima esclusiva il videoclip di "Outro in anticipo", diretto da Fulvio Sabia: una sequenza minimale in bianco e nero che immortala il playback di Sandro Su tra luci e ombre. Nessuna scenografia, nessuna narrazione. Solo rime, beat e chiaroscuri.

Il titolo del disco, invece, non è un'affermazione di superiorità, né una provocazione fine a se stessa, ma il tentativo di appropriarsi della categoria del "migliore" per metterne in crisi il funzionamento. Non è un disco che ambisce a una classifica, ma un lavoro che mette in discussione il bisogno stesso di esistere dentro una classifica.

La produzione integrale di Antares Color definisce l'architettura del disco. Particolare attenzione è dedicata alle texture: bassi caldi e presenti, batterie che alternano essenzialità e complessità, e un uso consapevole di spazi e silenzi. L'identità Hip-Hop attraversa il disco in modo strutturale. Le armonie richiamano spesso soul e jazz, mentre le strutture dei brani si muovono su traiettorie non convenzionali, tra cambi improvvisi e sviluppi interni alle tracce. Anche le collaborazioni seguono questa logica di essenzialità. Su tredici tracce, solo due presenze esterne, scelte per necessità e non per strategia. Nick C rappresenta la continuità di un percorso condiviso, lontano da dinamiche di sovraesposizione. Toni Zeno introduce invece un'energia generazionale diversa, che si innesta nel progetto con naturalezza. Il tempo, qui, è una misura concreta. I dieci anni che separano questo lavoro dal precedente non vengono colmati, ma resi visibili e trasformati in materia.

Il disco fisico, in preorder dal 22 maggio, sarà disponibile in 100 copie vinile nero numerate a mano, 180 grammi, incisione DMM con cover serigrafica che include un poster autografato.

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