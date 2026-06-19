Milano, 19 giu. (askanews) - In anteprima il video "Ombra al sole" di Dea Culpa e Ciao sono Vale. Il brano parla di una relazione che ti prende completamente, anche quando sai che ti sta facendo male.

Due persone che continuano a cercarsi tra caos, notti infinite, eccessi e momenti in cui sembra di perdersi totalmente dentro l'altro.

C'è tanta confusione emotiva, a volte sembra amore, altre solo dipendenza dal modo in cui quella persona ti fa sentire.

Ha quell'aria di un'estate fatta di serate troppo lunghe, messaggi ignorati per ore e ritorni improvvisi quando pensavi fosse davvero finita.

Si arriva al punto in cui non riconosci più né te stesso né quello che siete diventati in

sieme.

Alla fine ciò che resta è solo rumore, che poco a poco ti ha consumato fino a farti sentire "cenere", quasi un'ombra nella sua luce.

I suoni afrobeat e le influenze mediterranee accompagnano il velo di un sentimento incompleto per sua definizione, ma che riesce a lasciare un messaggio sul fondo: per quanto vediamo spesso più ''ombre al sole'' rispetto al resto, l'autenticità è ancora possibile ed è da preservare.

Dea Culpa e Ciao sono Vale si sono conosciute a Sanremo Giovani 2024, dove hanno partecipato ognuna con il proprio percorso artistico. E proprio durante questo cammino è nato qualcosa che le ha unite anche al di là della musica, fino a portarle a diventare una coppia anche nella vita. Da allora, pur portando avanti i rispettivi progetti solisti, le due artiste hanno da subito covato il desiderio di collaborare a un progetto comune.