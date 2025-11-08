ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

In anteprima il video "Nonostante che tu sia" di Claudia Gervasi

Milano, 8 nov. (askanews) - In anteprima il video "Nonostante che tu sia", il nuovo singolo di Claudia Gervasi (Etichetta Joseba Publishing, distribuzione Virgin Music Group Italy). Un brano intenso e delicato, che racconta le distanze invisibili, le assenze che fanno rumore e gli amori che non si arrendono.

"Che si tratti di una crisi o di un legame proibito - spiega l'artista salentina - questo brano racconta la fragilità e la forza di chi continua a sperare, anche quando tutto sembra finito."

Scritto da Mario Guida, il singolo porta la firma artistica e gli arrangiamenti di Enzo Campagnoli, con mix e mastering a cura di Emanuele Donnini presso Joseba Studio.

Un progetto che fonde emozione e introspezione, mettendo in luce la voce calda e profonda di Claudia, capace di trasmettere autenticità e verità. Il videoclip è stato girato a Nola per la regia di Antonio Levita.

