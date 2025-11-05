In anteprima il video "Napule 'e na vota" di Rosario Jermano

Milano, 6 nov. (askanews) - In anteprima il video "Napule 'e na vota" il singolo contenuto in "Voglio Napule 'e na vota" il nuovo album di Rosario Jermano, disponibile in digitale dallo stesso giorno, prodotto da Luca Rustici per L'n'R Productions / Universal Music Italy.

""Napule 'e na vota" è il brano che uscirà come singolo in promozione del mio album "Voglio Napule 'e na vota" - racconta Rosario Jermano - il brano nasce da una mia esigenza di valorizzare e recuperare tutte le tradizioni, usi e costumi di Napoli, dalle icone più oleografiche come la pizza, il mandolino, il Vesuvio, San Gennaro, fino alle motivazioni culturali e tradizionali come il ripristino dei carri allegorici della Piedigrotta, il Festival della Canzone Napoletana. Lo diceva anche Eduardo De Filippo quando perdi l'orientamento guardati indietro ed attingi dalla tradizione, la nostra è ricca di cultura, musica, poesia, teatro e tanto altro. Anche il nostro dialetto va recuperato e ripristinato alle sue origini, oggi purtroppo sembra il codice fiscale della nostra amata ormai lingua Napoletana, storpiata da parecchi giovani autori."

Il video per la regia di Giuseppe Iadonisi, girato a Napoli è proprio il racconto della città che Rosario Jermano ricorda e descrive anche in questo album.

Rosario Jermano nasce a Napoli il 19 settembre 1954 ed è uno dei percussionisti e batteristi più stimati nel panorama musicale italiano, con una carriera di oltre quarant'anni dedicata sia allo studio che alle performance dal vivo.

Nel corso della sua carriera, Jermano ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali, tra cui Pino Daniele, con cui ha lavorato fin dagli esordi nel 1976, partecipando a importanti album e tournée. Ha collaborato con Renato Zero dal 1981 e ancora oggi, contribuendo a oltre 15 album e tournée in stadi e teatri. Ha lavorato anche con Fabrizio De André, Zucchero, Eros Ramazzotti, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Edoardo Bennato e molti altri, partecipando a dischi storici e tournée internazionali.