Milano, 24 nov. (askanews) - In anteprima il video "Mi fa male il tempo" il singolo di Giorgio Consoli estratto dal nuovo album solista "Panico park". "Mi duole in petto la bellezza" è un verso di "Sera grigia", poesia del poeta greco Ghiannis Ritsos da cui Giorgio Consoli ha tratto ispirazione per "Mi fa male il tempo".

Ed è proprio la bellezza, contraddittoria e dolorosa, di Taranto a diventare il cuore visivo del videoclip: una città inusuale, struggente, quasi distopica, sospesa tra devastazione e splendore residuo. Un paesaggio urbano che non fa semplicemente da cornice alla canzone, ma ne amplifica le inquietudini e le suggestioni.

Ad attraversare questo scenario è Sophia Giacoia, attrice tarantina che, attraverso i suoi sguardi e la sua presenza, incarna l'inquietudine post-punk dance del brano. Sullo sfondo, un'altra figura osserva e spia, alla maniera hitchcockiana, aggiungendo un ulteriore livello di tensione a un racconto visivo fatto di contrasti, presenze e suggestioni.

A dirigere e dare forma a questi mondi è Giovanni Blasi, regista con cui Consoli ha già condiviso diverse esperienze di lavoro. Il videoclip è scritto da Giovanni Blasi e Giorgio Consoli e realizzato per Agenzia Amigdala.

"Mi fa male il tempo" è una delle nove tracce di "Panico Park", il secondo album solista di Giorgio Consoli, pubblicato lo scorso 6 novembre da NOS Records.

Attore, cantante, autore e formatore, Consoli arriva alle nove tracce del disco portandosi dietro il teatro: non come citazione, ma come modo di stare dentro una parola, di darle corpo e postura. In "Panico Park" la canzone d'autore diventa una forma aperta, capace di far convivere scrittura e scena, rock e memoria, suoni vintage e aperture elettroniche, strumenti acustici e materia più visionaria.