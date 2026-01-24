ULTIME NOTIZIE 24 GENNAIO 2026

In anteprima il video "Mattè" il nuovo singolo di Matteo Ruggeri

Milano, 24 gen. (askanews) - In anteprima il video "Mattè" il nuovo singolo di Matteo Ruggeri, disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

Un brano collettivo e allegro, la cui uscita è accompagnata da un video girato a Bacoli, in provincia di Napoli, in una villa e davanti al mare, che vuole essere un invito a ritrovare la fiducia in sé stessi.

"Il titolo, come avrete inteso è l'abbreviazione del mio nome, proprio perché rappresenta la realtà che mi incita a svegliarmi e a vivere attivamente le mie giornate - spiega il cantante - la canzone è nata dopo che ho inventato il motivetto, ero a casa, mi stavo preparando e nel mentre fischiettavo la melodia di quello che sarebbe diventato il ritornello. Ccon questo brano voglio evidenziare la sensazione che si prova mentre si supera una delusione sentimentale fino a ritrovare la fiducia in sé stessi, anche attraverso la forza trasmessa dai propri amici"

Matteo Ruggeri, nato a Roma nel 2004, ha scoperto la passione per il canto e per la musica fin dall'infanzia, dimostrando da subito una sintonia con generi provenienti da un'altra epoca, come se il passato fosse il suo presente. Si ispira ai crooner e ai grandi cantautori italiani. Nel 2022 ha iniziato il suo percorso nel Progetto Hoop Music e nel 2024 ha debuttato sulle piattaforme digitali con la cover "En E Xanax" di Samuele Bersani. Sogna di collaborare con Gianluca Grignani, Neffa e Max Gazzè e Skin. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo singolo "Come un pirla", a fine estate "MMMMM" e ora il nuovo brano.

