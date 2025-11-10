ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

In anteprima il video "Maniaca Ipocondriaca" di Olivia xx

Milano, 10 nov. (askanews) - In anteprima il videoclip di "Maniaca Ipocondriaca", nuova pubblicazione della cantautrice Olivia xx. Il singolo segna l'avvio di un progetto che unisce scrittura diretta e sperimentazione sonora ed è il primo brano che anticipa il nuovo lavoro discografico dell'artista di origine laziale, prodotto da Musa Factory (Ed Emmekappa), distribuito da Believe e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie. Nel videoclip, Olivia xx, vestita elegantemente di nero, con un trucco forte e dei guanti di pelle da "brava maniaca", si confronta con tante parti di sé stessa e delle sue paranoie: si scompone, si ricompone e balla con aria rassegnata galleggiando in uno sfondo "rosso pericolo" tra croci e simboli iconici.

"Maniaca Ipocondriaca" è un brano elettro-acustico sfacciatamente pop, che racconta con ironia e sincerità un periodo di ipocondria intensa. Il ritornello apre con una frase che cattura subito l'attenzione e palesa l'umorismo nero del testo: "E vi saluto a tutti mi sento piena d'aria, non li so fare i rutti, quindi morirò così". Questo incipit svela subito il tono dissacrante e autoironico che attraversa tutto il pezzo. Un testo che non ha paura di ridere delle proprie paure.

"Sembrava un infarto e invece era reflusso. Ho scritto 'Manica Ipocondriaca' dopo che si è sentita male mia madre e, per la prima volta nella mia vita, mi ha preso a cazzotti in faccia la verità che i miei genitori non sono eterni e che io sono adulta. Nonostante il risvolto fantozziano della faccenda, perché mia madre è stata un mese in cardiologia per il reflusso, ho iniziato ad avere tutti i sintomi di tutte le malattie esistenti, ai quali sono seguiti attacchi di panico, tachicardia improvvisa e poi la rassegnazione al fatto che sarei morta da un momento all'altro. L'unico modo per uscirne, oltre la psicoterapia, è stato esorcizzare con un black humor tendente al viola. Questa canzone l'ho scritta per me e per chi almeno una volta ha cercato su Google 'formicolio al braccio destro'" - Olivia xx.

