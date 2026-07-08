Milano, 8 lug. (askanews) - In anteprima il video "Magia" nuovo singolo di Eugenio Picchiani, che continua ad arricchire il proprio percorso artistico con una ricerca espressiva sempre più orientata al dialogo tra musica e immagini. Il videoclip, qui in anteprima e presto online sul canale YouTube dell'artista, non è un semplice accompagnamento al brano, ma una vera opera narrativa capace di dare forma visiva alle emozioni custodite nella canzone, trasformandole in un'esperienza coinvolgente e fortemente evocativa.

Diretto da Stefano Cesaroni (docente presso l'Accademia di Belle arti di Frosinone, i cui allievi hanno attivamente preso parte alla realizzazione del video), con la direzione artistica di Andrea Peluzzi, "Magia" conduce lo spettatore oltre i confini della realtà quotidiana, accompagnandolo in una dimensione sospesa dove immaginazione, memoria e sentimento si intrecciano senza soluzione di continuità. Il racconto prende vita da una notte inquieta, da quei momenti in cui il silenzio amplifica pensieri e ricordi, fino a trasformarsi gradualmente in un viaggio capace di restituire meraviglia, leggerezza e speranza. Il tutto in uno scenario onirico in cui anche la parte coreografica, curata da Silvia Savino, assume una valenza fondamentale.

"Ritrovo te, non è impossibile tornare a vivere dentro le favole... magia" (Eugenio Picchiani).

L'universo visivo costruito dal regista si sviluppa attraverso riferimenti che richiamano il mondo delle favole e del cinema fantastico, senza mai perdere il legame con l'intimità del protagonista. Il riflesso che prende vita, il passaggio verso una realtà parallela, la riscoperta del bambino interiore e la forza dell'amore diventano elementi narrativi che accompagnano lo spettatore lungo tutto il videoclip, rendendolo un'esperienza emozionale prima ancora che musicale. Proprio questa visione rappresenta il cuore del progetto: trasformare una canzone in una storia da vivere attraverso le immagini.

Così, il videoclip riesce ad amplificare il significato di "Magia", brano scritto, composto e interpretato dallo stesso Eugenio Picchiani (voce cori: Aurora Cabiddu) che racconta il desiderio di ritrovare una leggerezza capace di liberare dal peso dei pensieri, restituendo quello stupore che appartiene all'infanzia e che continua a vivere nell'immaginario delle favole. Attraverso il linguaggio cinematografico, questi elementi assumono una nuova forza comunicativa, trasformando ogni immagine in una naturale estensione della musica.

Un lavoro che, secondo l'artista, rappresenta un nuovo tassello di un percorso nel quale la componente visiva ha assunto, negli anni, un ruolo sempre più importante.

"Magia" conferma questa identità artistica, proponendo un'opera che invita lo spettatore a concedersi il tempo di sognare, immaginare e ritrovare quella parte più autentica di sé che spesso rimane nascosta nella frenesia della quotidianità.