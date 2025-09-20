In anteprima il video Maestro Wule omaggio dei 7grani al Monaco Buddista

Milano, 20 set. (askanews) - In anteprima il video "Maestro Wule", nuovo videoclip dei 7grani, girato in Madagascar durante il Festival Mondiale della Pace e delle arti, racconta questa incredibile esperienza artistica e di vita.

I 7grani, la band composta dai tre fratelli comaschi Settegrani, sono stati invitati a suonare al First World Peace Cultural and Arts Festival nel monastero di Xizu sito a Andranolovena in Madagascar.

La band si è esibita al fianco dell'orchestra di Monaci Buddisti del Maestro Wule, ensemble musicale patrimonio dell'Unesco.

Durante la settimana del Festival, i 7grani hanno suonato i loro brani più importanti, alcune canzoni tradizionali cinesi e hanno eseguito un brano dedicato al maestro Wule; una canzone che parla della forza della musica come messaggio di pace, un omaggio alla sua missione artistica "portare nel mondo umanità, gentilezza e pace attraverso l'arte e la musica"

I 7grani sono stati chiamati per il loro percorso musicale, attento e sensibile alle tematiche sociali, di libertà e di integrazione.

Ospite speciale del Festival il Campione del mondo con la nazionale azzurra: Andrea Pirlo, esempio sul campo e nella vita, simbolo per tanti giovani malgasci.

Suonare in Madagascar catapulta la band in una realtà dalle forti contraddizioni sociali: grande povertà ma allo stesso tempo ricchezza umana e accoglienza.

Dalle baracche coloratissime, dai mercati ai bordi delle strade affollati, ragazzi e bambini che sorridono, camion, carretti trainati a mano e motorette anni settanta.

I 7grani hanno fatto tesori di questo bagaglio umano e artistico fortissimo e il prossimo 6 ottobre presenteranno dal vivo alla Zecca di Milano la canzone con la presenza del Maestro Wule e della e la sua Orchestra, che si esibirà nella sala Verdi-Conservatorio di Milano per un grande evento il 12 ottobre. Il tenore Placido Domingo sarà ospite speciale.